Удар по медзакладу в Києві 5 січня — фото наслідків

Уламки після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Російський дрон під час нічної атаки на столицю у ніч на 5 січня наскрізь пробив стіну в приватному медзакладі. Він влучив у палату стаціонару.

Новини.LIVE публікують фото будівлі після удару окупантів.

Який вигляд має медзаклад після удару

Після ліквідації наслідків атаки, приміщення залите водою.

Вода в коридорі. Фото: Новини.LIVE

Медичне ліжко зі сміттям. Фото: Новини.LIVE

Замість стіни залишилась величезна купа каміння. Комунальні служби вже прибирають його.

Комунальники прибирають сміття. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у медзакладі вибито вікна на трьох поверхах. Удар прийшовся на другий поверх.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений медзаклад. Фото: Новини.LIVE

"Шахед" влетів у вікно та пробив частину стіни.

Дірка в стіні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на момент влучання в стаціонарі медзакладу перебували 26 пацієнтів. Є загиблі.

Рятувальники пояснили, чому РФ цілеспрямовано запустила дрон у медзаклад.

На цинічну атаку по лікарні відреагував президент Володимир Зеленський.