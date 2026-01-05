Удар по медзакладу в Києві 5 січня — фото наслідків

Отвір замість стіни — фоторепортаж із лікарні, в яку влучив дрон
Російський дрон під час нічної атаки на столицю у ніч на 5 січня наскрізь пробив стіну в приватному медзакладі. Він влучив у палату стаціонару.
Новини.LIVE публікують фото будівлі після удару окупантів.
Який вигляд має медзаклад після удару
Після ліквідації наслідків атаки, приміщення залите водою.
Замість стіни залишилась величезна купа каміння. Комунальні служби вже прибирають його.
Крім того, у медзакладі вибито вікна на трьох поверхах. Удар прийшовся на другий поверх.
"Шахед" влетів у вікно та пробив частину стіни.
Нагадаємо, на момент влучання в стаціонарі медзакладу перебували 26 пацієнтів. Є загиблі.
Рятувальники пояснили, чому РФ цілеспрямовано запустила дрон у медзаклад.
На цинічну атаку по лікарні відреагував президент Володимир Зеленський.
