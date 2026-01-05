Відео
Україна
Отвір замість стіни — фоторепортаж із лікарні, в яку влучив дрон

Отвір замість стіни — фоторепортаж із лікарні, в яку влучив дрон

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 13:50
Удар по медзакладу в Києві 5 січня — фото наслідків
Уламки після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Російський дрон під час нічної атаки на столицю у ніч на 5 січня наскрізь пробив стіну в приватному медзакладі. Він влучив у палату стаціонару.

Новини.LIVE публікують фото будівлі після удару окупантів.

Читайте також:

Який вигляд має медзаклад після удару

Після ліквідації наслідків атаки, приміщення залите водою.

лікарня удар
Вода в коридорі. Фото: Новини.LIVE
ліжко лікарня
Медичне ліжко зі сміттям. Фото: Новини.LIVE

Замість стіни залишилась величезна купа каміння. Комунальні служби вже прибирають його.

комунальники атака сміття
Комунальники прибирають сміття. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у медзакладі вибито вікна на трьох поверхах. Удар прийшовся на другий поверх.

вибиті вікна комунальники
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
медзаклад атакований
Пошкоджений медзаклад. Фото: Новини.LIVE

"Шахед" влетів у вікно та пробив частину стіни.

комунальні
Дірка в стіні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на момент влучання в стаціонарі медзакладу перебували 26 пацієнтів. Є загиблі.

Рятувальники пояснили, чому РФ цілеспрямовано запустила дрон у медзаклад.

На цинічну атаку по лікарні відреагував президент Володимир Зеленський.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
