Удар по медучреждению в Киеве 5 января — фото последствий

Отверстие вместо стены — фото из больницы, в которую попал дрон
Российский дрон во время ночной атаки на столицу в ночь на 5 января насквозь пробил стену в частном медучреждении. Он попал в палату стационара.
Новини.LIVE публикуют фото здания после удара оккупантов.
Как выглядит медучреждение после удара
После ликвидации последствий атаки, помещение залито водой.
Вместо стены осталась огромная куча камней. Коммунальные службы уже убирают его.
Кроме того, в медучреждении выбиты окна на трех этажах. Удар пришелся на второй этаж.
"Шахед" влетел в окно и пробил часть стены.
Напомним, на момент попадания в стационаре медучреждения находились 26 пациентов. Есть погибшие.
Спасатели объяснили, почему РФ целенаправленно запустила дрон в медучреждение.
На циничную атаку по больнице отреагировал президент Владимир Зеленский.
