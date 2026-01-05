Видео
Отверстие вместо стены — фото из больницы, в которую попал дрон

Дата публикации 5 января 2026 13:50
Удар по медучреждению в Киеве 5 января — фото последствий
Обломки после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Российский дрон во время ночной атаки на столицу в ночь на 5 января насквозь пробил стену в частном медучреждении. Он попал в палату стационара.

Новини.LIVE публикуют фото здания после удара оккупантов.

Как выглядит медучреждение после удара

После ликвидации последствий атаки, помещение залито водой.

лікарня удар
Вода в коридоре. Фото: Новини.LIVE
ліжко лікарня
Медицинская кровать с мусором. Фото: Новини.LIVE

Вместо стены осталась огромная куча камней. Коммунальные службы уже убирают его.

комунальники атака сміття
Коммунальщики убирают мусор. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в медучреждении выбиты окна на трех этажах. Удар пришелся на второй этаж.

вибиті вікна комунальники
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE
медзаклад атакований
Поврежденное медучреждение. Фото: Новини.LIVE

"Шахед" влетел в окно и пробил часть стены.

комунальні
Дырка в стене. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на момент попадания в стационаре медучреждения находились 26 пациентов. Есть погибшие.

Спасатели объяснили, почему РФ целенаправленно запустила дрон в медучреждение.

На циничную атаку по больнице отреагировал президент Владимир Зеленский.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
