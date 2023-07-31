Озеленення Києва триває: біля станції метро "Берестейська" висадили алею катальп

Біля станції метро "Берестейська"у парку висадили алею катальп. Фото: Київська міська рада

У Києві поблизу станції столичного метро "Берестейська" висадили алею кальп. У новому сквері вже ростуть тисячі злакових та багаторічних рослин.

Про це повідомляють у Київській міській раді.

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"Цю зелену зону місто створило на локації, яка донедавна була заставлена МАФами і мала дуже неохайний вигляд. Сьогодні тут вже розрослися кущі, злакові трави та багаторічні квіти. Тепер, після рясних дощів, з’явилася нагода висадити у спеціально підготовлений ґрунт і дерева, які гарно зарекомендували себе у міських умовах. Це катальпи або як їх ще називають "дерева щастя", — директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

Біля станції метро "Берестейська"у парку висадили алею катальп. Фото: Київська міська рада

Біля станції метро "Берестейська"у парку висадили алею катальп. Фото: Київська міська рада

Додамо, що раніше в Шевченківському районі столиці висадили понад 1 200 багаторічних і 900 злакових рослин.

Відтепер тут групами ростуть гісоп, айстра Морозко, ехінацея, ромашки, лілейники, фаляріс, пеннісетум, снить, кніфофея, осока, енотера. Також висаджено 300 кущів бирючини та посіяно газон на 700 кв. м.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на Харківському масиві столиці поліціянти затримали двох зловмисників, які підпалили автівку свого знайомого. Таким чином чоловіки намагались помститися другу.