Озеленение Киева продолжается: возле станции метро "Берестейская" высадили аллею катальп

У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет

В Киеве у станции столичного метро "Берестейская" высадили аллею кальп. В новом сквере уже произрастают тысячи злаковых и многолетних растений.

Об этом сообщают в Киевском городском совете.

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"Эту зеленую зону город создал на локации, которая до недавнего времени была заставлена МАФами и выглядела очень неряшливо. Сегодня здесь уже разрослись кусты, злаковые травы и многолетние цветы. Теперь, после обильных дождей, появилась возможность высадить в специально подготовленную почву и деревья, которые катальпы или как их еще называют "деревья счастья", — директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный.

У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет

У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет

Добавим, что ранее в Шевченковском районе столицы высадили более 1200 многолетних и 900 злаковых растений.

Отныне здесь группами растут гисоп, астра Морозко, эхинацея, ромашки, лилейники, фалярис, пеннисетум, сныть, книфофея, осока, энотера. Также высажено 300 кустов бирючины и посеян газон на 700 кв. м.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников , которые подожгли автомобиль своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.