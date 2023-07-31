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Озеленение Киева продолжается: возле станции метро "Берестейская" высадили аллею катальп

31 июля 2023 11:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Озеленение Киева продолжается: возле станции метро "Берестейская" высадили аллею катальп
У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве у станции столичного метро "Берестейская" высадили аллею кальп. В новом сквере уже произрастают тысячи злаковых и многолетних растений.

Об этом сообщают в Киевском городском совете.

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"Эту зеленую зону город создал на локации, которая до недавнего времени была заставлена МАФами и выглядела очень неряшливо. Сегодня здесь уже разрослись кусты, злаковые травы и многолетние цветы. Теперь, после обильных дождей, появилась возможность высадить в специально подготовленную почву и деревья, которые катальпы или как их еще называют "деревья счастья", — директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный.

У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет

 

У станции метро "Берестейская" в парке высадили аллею катальп. Фото: Киевский городской совет

Добавим, что ранее в Шевченковском районе столицы высадили более 1200 многолетних и 900 злаковых растений.

Отныне здесь группами растут гисоп, астра Морозко, эхинацея, ромашки, лилейники, фалярис, пеннисетум, сныть, книфофея, осока, энотера. Также высажено 300 кустов бирючины и посеян газон на 700 кв. м.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников , которые подожгли автомобиль своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.

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