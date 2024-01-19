Ожеледиця у Києві — скільки техніки та працівників залучені до роботи

Працівниця обробляє дороги протиожеледними засобами. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві 150 одиниць техніки "Київавтодору", працівники "зеленбудів" і керуючих компаній долають ожеледицю. А саме співробітники цих служб обробляють протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски та підйоми.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Прибирання території міста

"Обробку вузьких тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів, а також очищення решіток зливоприймачів для пропуску талої води виконують 505 працівників у складі 65 бригад із ручного прибирання", — додають у повідомленні.

Також працівники "зеленбудів" і керуючих компаній на прибудинкових територіях та зелених зонах залучені до протиожеледної обробки.

Що прогнозують синоптики

За прогнозами синоптиків, у Києві 19 січня йтиме невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями утвориться ожележиця.

"Тож просимо водіїв бути максимально обачними за кермом, дотримуватись безпечної дистанції, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати прибиральній техніці. Пішоходів просимо бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram КМДА

Нагадаємо, густий туман охопив Київ сьогодні зранку, 19 січня. Киян та гостей столиці попередили про небезпеку через погану видимість 200-500 м.