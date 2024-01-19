Гололед в Киеве — сколько техники и работников привлечены к работе

Работница обрабатывает дороги противогололедными средствами. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве 150 единиц техники "Киевавтодора", работники "зеленстроев" и управляющих компаний преодолевают гололед. А именно сотрудники этих служб обрабатывают противогололедными средствами городские дороги, мосты, спуски и подъемы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Уборка территории города

"Обработку узких тротуаров, остановок общественного транспорта, лестницы, а также очистку решеток ливнеприемников для пропуска талой воды выполняют 505 работников в составе 65 бригад по ручной уборке", — добавляют в сообщении.

Также работники "зеленстроев" и управляющих компаний на придомовых территориях и зеленых зонах вовлечены в противогололедную обработку.

Что прогнозируют синоптики

По прогнозам синоптиков, в Киеве 19 января будет идти небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами образуется гололед.

"Поэтому просим водителей быть максимально осмотрительными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборочной технике. Пешеходов просим быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram КГГА

Напомним, густой туман охватил Киев сегодня утром, 19 января. Киевлян и гостей столицы предупредили об опасности из-за плохой видимости 200-500 м.