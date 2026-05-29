Кияни з гуртожитку на Дарницькому заявили про байдужість влади: репортаж

Наслідки прямого прильоту по гуртожитку в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Двоповерховий гуртожиток у Дарницькому районі Києва, який наскрізь пробила та зруйнувала російська ракета під час масованого удару 24 травня, досі залишається без офіційного експертного обстеження. Постраждалі мешканці 74 знищених квартир отримали перші компенсації, проте вимушені самостійно шукати нове житло через відсутність допомоги та уваги з боку вищого міського керівництва.

Про це розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, який побував на місці трагедії.

Що з гуртожитком та мешканцями на Дарницькому районі в Києві

Нічний терористичний обстріл столиці, який російські війська здійснили 24 травня, став одним із наймасштабніших за кількістю застосованого озброєння. За наявною інформацією, окупанти випустили по Україні майже 700 повітряних засобів нападу, серед яких були безпілотники, а також ракети типів Х-101, "Іскандер-М", "Кинжал", "Циркон" та новітній "Орешнік".

Попри те, що українські оборонці неба ліквідували більшу частину цілей, уламки та прямі влучання зафіксували в усіх районах Києва. Зокрема, на Лук'янівці вщент згоріли місцевий ринок та торговельно-розважальний центр "Квадрат", а також зазнав пошкоджень ресторан "Макдональдс", який уже встиг відновити свою роботу.

Руїни гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Однією з найбільш постраждалих житлових локацій у Дарницькому районі став двоповерховий гуртожиток. Військові фахівці та самі жителі зазначають, що російська ракета буквально пройшла крізь споруду наскрізь і здетонувала всередині. Внаслідок вибуху повністю зруйновано 74 квартири, а сам будинок став абсолютно непридатним для подальшого проживання.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у своєму репортажі показав понівечені приміщення гуртожитку та розповів про поточну ситуацію на місці трагедії. За його словами, люди опинилися у стані повної невизначеності щодо майбутнього своєї оселі.

Зруйнована кухня в гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Постраждалі мешканці розповідають, що наразі отримали від міста першу фінансову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень. Водночас виплата інших задекларованих сум, зокрема додаткових 10 тисяч гривень та щомісячної допомоги на проживання у розмірі 20 тисяч гривень, на яку люди вже подали заявки, поки затримується.

Масштаб руйнувань в гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Та найбільше обурення у киян викликає той факт, що за весь час після обстрілу будівлю так і не оглянула експертна комісія, яка має ухвалити рішення про її знесення чи відновлення. Мешканцям повідомили, що чекати на фахівців доведеться щонайменше впродовж місяця, хоча стіни будівлі вже почали помітно відходити від фасаду, а внутрішні перестінки зруйнувалися ще до прильоту.

Випалений коридор та зруйновані стіни. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Багатьом родинам удалося врятуватися лише через те, що на вихідні вони виїхали з міста на дачі чи в села. Один із жителів гуртожитку, Денис, згадує, що дізнався про трагедію від родичів серед ночі, а коли прибув до Києва, рятувальники якраз завершували ліквідацію пожежі.

Зараз люди вимушені самотужки підшукувати орендоване житло та економити кожну копійку. При цьому постраждалі скаржаться на відсутність комунікації з боку столичної влади: за їхніми словами, на місце руйнування не приїжджали ні представники районної адміністрації, ні мер міста, а єдиним чиновником, який поцікавився ситуацією, виявився начальник місцевого ЖЕКу.

За останніми даними, як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на заяву начальника КМВА Тимура Ткаченка, в Києві від масованої російської атаки 24 травня постраждала 91 людина. Під вогнем опинилися усі райони столиці, відомо про сотні зруйнованих та пошкоджених цивільних об'єктів. Серед них є навіть пам'ятки культури.

Водночас в Кремлі відкрито кажуть про майбутні масовані атаки по столиці. Наразі Київ є пріоритетною ціллю для обстрілів з боку російських військ.