Атака на Київ 18 березня — що відбувається на місці падіння уламків

Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE

На місці падіння БпЛА на території школи Києва у вівторок, 18 березня, працюють піротехніки. Крім того, на місці прибули всі відповідні служби.

Що зараз відбувається на території школи в Києві — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Зараз на місці падіння ударного дрона на території школи у Деснянському районі Києва працюють піротехніки.

Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE

Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дорога поблизу навчального закладу перекрита. Нікого, крім фахівців, до снаряда не пускають.

За даними голови ОВА Тимура Ткаченка, під час повітряної тривоги учні школи знаходилися в укритті. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, близько 09:00 у Києві пролунали вибухи. В місті працювала протиповітряна оборона.

Як з'ясувалося, російські війська випустили на столицю ударні дрони. В результаті збиття ворожих цілей уламки впали на одну зі шкіл у Києві.