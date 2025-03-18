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Падіння уламків у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

18 березня 2025 11:00
Карина Приходько - Редактор
Атака на Київ 18 березня — що відбувається на місці падіння уламків
Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На місці падіння БпЛА на території школи Києва у вівторок, 18 березня, працюють піротехніки. Крім того, на місці прибули всі відповідні служби.

Що зараз відбувається на території школи в Києві — читайте у матеріалі Новини.LIVE. 

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Зараз на місці падіння ударного дрона на території школи у Деснянському районі Києва працюють піротехніки. 

атака на Київ 18 березня
Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 18 березня
Поліція та медики на місці падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дорога поблизу навчального закладу перекрита. Нікого, крім фахівців, до снаряда не пускають.

За даними голови ОВА Тимура Ткаченка, під час повітряної тривоги учні школи знаходилися в укритті. Наразі інформація про постраждалих не надходила. 

Нагадаємо, близько 09:00 у Києві пролунали вибухи. В місті працювала протиповітряна оборона. 

Як з'ясувалося, російські війська випустили на столицю ударні дрони. В результаті збиття ворожих цілей уламки впали на одну зі шкіл у Києві. 

Київ обстріли ППО дрони війна в Україні школа
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