Атака на Киев 18 марта — что происходит на месте падения обломков

Падение обломков в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE
На месте падения БпЛА на территории школы Киева во вторник, 18 марта, работают пиротехники. Кроме того, на месте прибыли все соответствующие службы.
Что сейчас происходит на территории школы в Киеве — читайте в материале Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киев 18 марта
Сейчас на месте падения ударного дрона на территории школы в Деснянском районе Киева работают пиротехники.
Дорога вблизи учебного заведения перекрыта. Никого, кроме специалистов, к снаряду не пускают.
По данным главы ОВА Тимура Ткаченко, во время воздушной тревоги ученики школы находились в укрытии. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Напомним, около 09:00 в Киеве прогремели взрывы. В городе работала противовоздушная оборона.
Как выяснилось, российские войска выпустили на столицу ударные дроны. В результате сбивания вражеских целей обломки упали на одну из школ в Киеве.
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