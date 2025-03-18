Атака на Киев 18 марта — что происходит на месте падения обломков

Полиция и медики на месте падения обломков в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На месте падения БпЛА на территории школы Киева во вторник, 18 марта, работают пиротехники. Кроме того, на месте прибыли все соответствующие службы.

Что сейчас происходит на территории школы в Киеве — читайте в материале Новини.LIVE.

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Сейчас на месте падения ударного дрона на территории школы в Деснянском районе Киева работают пиротехники.

Полиция и медики на месте падения обломков в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Полиция и медики на месте падения обломков в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дорога вблизи учебного заведения перекрыта. Никого, кроме специалистов, к снаряду не пускают.

По данным главы ОВА Тимура Ткаченко, во время воздушной тревоги ученики школы находились в укрытии. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, около 09:00 в Киеве прогремели взрывы. В городе работала противовоздушная оборона.

Как выяснилось, российские войска выпустили на столицу ударные дроны. В результате сбивания вражеских целей обломки упали на одну из школ в Киеве.