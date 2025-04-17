Палацу "Україна" 55 років — маловідомі факти про пам'ятку історії

Палацу "Україна". Фото: Вікіпедія

У четвер, 17 квітня, Національному палацу "Україна" у Києві виповнюється 55 років. Відкритий у 1970 року, він став не лише однією з головних концертних арен країни, але й справжнім символом культурного життя столиці. Протягом десятиліть палац приймає на своїй сцені найвідоміших митців з України та світу, залишаючись важливою архітектурною та мистецькою пам’яткою.

Про це повідомив один із перших працівників палацу Віктор Іванов у коментарі кореспонденту День.LIVE Олександру Саюну.

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Віктор Іванов розповів, що будівництво розпочиналося "тихцем".

"У документах об’єкт значився як "кіноконцертний зал", щоб приховати справжній масштаб проєкту від Москви. Лише згодом будівлю назвали "Палацом "Україна", а ще пізніше — Національним палацом", — розповів він.

Перший концерт у Палаці відбувся 17 квітня 1970 року.

Іванов працює тут із самого початку і запевняє — технічні можливості сцени досі відповідають найвищим стандартам, завдяки професіоналізму команди, яка підтримує роботу комплексу всі ці роки.

Нагадаємо, що на початку війни палац "Україна" постраждав від ракетної атаки — повилітали шибки, була пошкоджена частина фасаду.

Зазначимо, що будівлю відновили — там одразу виступили із концертами українські зірки.