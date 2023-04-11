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Будуть Бобул та Пивоваров: у Києві знов відкриють палац "Україна", який постраждав від обстрілів

11 квітня 2023 17:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
У Києві відкриють палац "Україна" - стала відома дата виступу Пивоварова
Пошкоджену будівлю частково вдалося відновити. Фото: Новини.LIVE
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У Києві знов відкриється палац "Україна", який постраждав від російського ракетного обстрілу 31 грудня.

Як повідомили кореспонденту Новини.LIVE в адміністрації концертного залу, 6 травня в "Україні" виступить Артем Пивоваров у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ). А наступного дня на тому ж концертному майданчику співатиме Іво Бобул з програмою "Одна єдина Україна".

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Частина коштів, отриманих від продажу квитків, буде передана на підтримку ЗСУ.

Перерва у 14 місяців

Останній концерт в "Україні" відбувся увечері 23 лютого 2022 року — тоді на сцені палацу виступало "Дизель-шоу". З того часу палац залишався зачиненим для відвідувачів.

Як розповів в.о гендиректора палацу "Україна" Андрій Видиш, адміністрація розглядала можливість відновлення концертів ще восени. Але врешті-решт від цієї ідеї відмовилися — насамперед, через масовані обстріли Києва, які росія розпочала у жовтні.

Андрій Видиш
Андрій Видиш біля палацу "Україна". Фото: Новини.LIVE

31 грудня палац постраждав від ракетної атаки: повилітали шибки, була пошкоджена частина фасаду. На щастя, обійшлося майже без жертв — медичної допомоги потребувала лише одна людина, яка отримала вивих ноги.

"У нас рівно за рік до того, 31 грудня 2021 року були три концерти "Нової Снігової Королеви", і на кожному концерті — 4500 дітей зі своїми батьками. Щастя, що минулого року ми з міркувань безпеки відмовилися від будь-яких новорічних концертів — і дитячих, і дорослих", — сказав Андрій Видиш.

Тепло і досить безпечно

За оцінками адміністрації палацу "Україна", новорічний обстріл наніс будівлі шкоди на суму понад 50 млн гривень. Частину вікон засклили заново, але великі вітражні вікна наразі закриті дерев'яними щитами. Проте у палаці сподіваються повністю відновити пошкоджені фасади в "Україні" вже цієї осені.

Палац Україна
Постраждала частина палацу "Україна". Фото: Новини.LIVE

За словами Андрія Видиша, знов відкрити палац для глядачів вдалося завдяки зниженню інтенсивності обстрілів та завершенню опалювального сезону. Обігрівати всі 30 000 квадратних метрів палацу було дуже дорого, тому взимку у будівлю подавали рівно стільки тепла, щоб не замерзли опалювальні труби.

Тепер, з приходом весни, опалювати будівлю більше не потрібно, а заразом відпала і потреба у гардеробі.

"Ми розуміли, якщо буде, не дай боже, повітряна тривога, біля гардеробу може утворитися велике скупчення людей. У травні вже не потрібен, тому у випадку тривоги всі глядачі зможуть швидко вийти і пройти до укриття", — пояснили в адміністрації.

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