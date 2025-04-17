Дворцу "Украина" 55 лет — малоизвестные факты о памятнике истории

Дворца "Украина". Фото: Википедия

В четверг, 17 апреля, Национальному дворцу "Украина" в Киеве исполняется 55 лет. Открытый в 1970 году, он стал не только одной из главных концертных арен страны, но и настоящим символом культурной жизни столицы. В течение десятилетий дворец принимает на своей сцене самых известных художников из Украины и мира, оставаясь важной архитектурной и художественной достопримечательностью.

Об этом сообщил один из первых работников дворца Виктор Иванов в комментарии корреспонденту День.LIVE Александру Саюну.

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Виктор Иванов рассказал, что строительство начиналось "втихаря".

"В документах объект значился как "киноконцертный зал", чтобы скрыть настоящий масштаб проекта от Москвы. Лишь впоследствии здание назвали "Дворцом "Украина", а еще позже — Национальным дворцом", — рассказал он.

Первый концерт во Дворце состоялся 17 апреля 1970 года.

Иванов работает здесь с самого начала и уверяет — технические возможности сцены до сих пор соответствуют самым высоким стандартам, благодаря профессионализму команды, которая поддерживает работу комплекса все эти годы.

Напомним, что в начале войны дворец "Украина" пострадал от ракетной атаки — повылетали стекла, была повреждена часть фасада.

Отметим, что здание восстановили — там сразу выступили с концертами украинские звезды.