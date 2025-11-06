День визволення Києва у Другу Світову - історія звільнення міста

Звільнення Києва. Фото: armyinform.com.ua

Вісімдесят два роки тому, 6 листопада 1943 року, радянські війська під час Київської наступальної операції звільнили столицю України від німецько-фашистських окупантів, прорвавшись через Дніпро в запеклих боях. Ця масштабна операція стала ключовим етапом у битві за визволення України.

Як відбувалося звільнення Києва від нацистів — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

День визволення Києва від німецько-фашистських окупантів

Окупація Києва військами Гітлера тривала 778 днів — з 19 вересня 1941 року до 6 листопада 1943-го. Та попри жорстокий режим, національний дух і прагнення українців до свободи й незалежності не згасали. У місті діяло підпілля: патріоти збирали розвіддані, проводили диверсії та виготовляли вибухові пристрої, продовжуючи боротьбу навіть у найтяжчі часи.

Знищені будівлі під час окупації Києва. Фото: armyinform.com.ua

За роки окупації історичний центр Києва фактично був знищений. Радянське командування застосувало тактику "випаленої землі" — було заміновано ключові об’єкти міської інфраструктури, мости через Дніпро, адміністративні будівлі, житлові будинки, театри, музеї, а також Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Чому перемога у битві за Київ була важливою

Перемога радянських військ у боях за Київ мала велике стратегічне значення та вплинула на подальший хід війни, однак далася надзвичайно дорогою ціною — за різними оцінками, тоді загинуло до 240 тисяч солдатів і офіцерів, більшість із яких були українцями. Ця битва стала однією з найкривавіших у Другій світовій війні.

Операція з визволення Києва проходила в межах битви за Дніпро, в якій з обох боків брали участь близько чотирьох мільйонів військових. Її штучно прискорили через наближення 7 листопада — дня, коли в СРСР відзначали "Велику Жовтневу соціалістичну революцію". Саме це політичне рішення призвело до невиправданих людських втрат, яких можна було уникнути.

Як проходило звільнення Києва

1 листопада 1943 року розпочалася вирішальна битва за Київ — операція, яка стала одним із ключових етапів визволення України від нацистських окупантів. Все почалося з потужної сорокахвилинної артилерійської підготовки. Щоб відвернути увагу ворога, радянські війська провели демонстраційні дії на Букринському плацдармі, імітуючи великомасштабний наступ. У цей час основні сили почали проривати оборону німців, завдаючи нищівних ударів.

Підірвані будинки на Хрещатику. Фото: localhistory.org.ua

Бої супроводжувалися застосуванням безпрецедентної кількості техніки та артилерії — таких масштабів радянська армія не використовувала від початку війни. Потужний вогневий натиск змусив ворога зазнати значних втрат у живій силі та озброєнні.

Першу контратаку війська здійснили з району Пущі-Водиці. Наступ тривав безупинно — бої не стихали навіть уночі. 4 листопада радянські сили відновили атаку, і під натиском противник почав відступати. Уже 5 листопада передові підрозділи прорвалися до центру Києва.

Ніч із 5 на 6 листопада стала вирішальною. Криваві бої точилися до світанку. О четвертій годині ранку командувач генерал Кирило Москаленко доповів, що війська повністю звільнили місто.

Так завершилася 778-денна окупація столиці. Операція з визволення Києва тривала три місяці і стала однією з наймасштабніших під час Другої світової війни. На честь героїв цієї битви пізніше було названо станцію метро "Героїв Дніпра".

