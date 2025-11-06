День освобождения Киева во Вторую Мировую - история освобождения города

Освобождение Киева. Фото: armyinform.com.ua

Восемьдесят два года назад, 6 ноября 1943 года, советские войска во время Киевской наступательной операции освободили столицу Украины от немецко-фашистских оккупантов, прорвавшись через Днепр в ожесточенных боях. Эта масштабная операция стала ключевым этапом в битве за освобождение Украины.

Как проходило освобождение Киева от нацистов — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

День освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов

Оккупация Киева войсками Гитлера продолжалась 778 дней — с 19 сентября 1941 года до 6 ноября 1943-го. Но несмотря на жестокий режим, национальный дух и стремление украинцев к свободе и независимости не угасали. В городе действовало подполье: патриоты собирали разведданные, проводили диверсии и изготавливали взрывные устройства, продолжая борьбу даже в самые тяжелые времена.

Уничтоженные здания во время оккупации Киева. Фото: armyinform.com.ua

За годы оккупации исторический центр Киева фактически был уничтожен. Советское командование применило тактику "выжженной земли" — были заминированы ключевые объекты городской инфраструктуры, мосты через Днепр, административные здания, жилые дома, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Почему победа в битве за Киев была важной

Победа советских войск в боях за Киев имела большое стратегическое значение и повлияла на дальнейший ход войны, однако далась чрезвычайно дорогой ценой — по разным оценкам, тогда погибло до 240 тысяч солдат и офицеров, большинство из которых были украинцами. Эта битва стала одной из самых кровавых во Второй мировой войне.

Операция по освобождению Киева проходила в рамках битвы за Днепр, в которой с обеих сторон участвовали около четырех миллионов военных. Ее искусственно ускорили из-за приближения 7 ноября — дня, когда в СССР отмечали "Великую Октябрьскую социалистическую революцию". Именно это политическое решение привело к неоправданным человеческим потерям, которых можно было избежать.

Как проходило освобождение Киева

1 ноября 1943 года началась решающая битва за Киев — операция, которая стала одним из ключевых этапов освобождения Украины от нацистских оккупантов. Все началось с мощной сорокаминутной артиллерийской подготовки. Чтобы отвлечь внимание врага, советские войска провели демонстрационные действия на Букринском плацдарме, имитируя крупномасштабное наступление. В это время основные силы начали прорывать оборону немцев, нанося сокрушительные удары.

Взорванные дома на Крещатике. Фото: localhistory.org.ua

Бои сопровождались применением беспрецедентного количества техники и артиллерии — таких масштабов советская армия не использовала с начала войны. Мощный огневой натиск заставил врага понести значительные потери в живой силе и вооружении.

Первую контратаку войска осуществили из района Пущи-Водицы. Наступление продолжалось непрерывно — бои не стихали даже ночью. 4 ноября советские силы возобновили атаку, и под натиском противник начал отступать. Уже 5 ноября передовые подразделения прорвались к центру Киева.

Ночь с 5 на 6 ноября стала решающей. Кровавые бои шли до рассвета. В четыре часа утра командующий генерал Кирилл Москаленко доложил, что войска полностью освободили город.

Так завершилась 778-дневная оккупация столицы. Операция по освобождению Киева длилась три месяца и стала одной из самых масштабных в ходе Второй мировой войны. В честь героев этой битвы позже была названа станция метро "Героев Днепра".

Напомним, что недавно в Голосеевском районе Киева обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Ее нашли на территории детского сада.

Также стало известно, что российская оккупационная армия начала использовать в войне против Украины оружие, полученное от других оккупантов, немецких, еще семь десятилетий назад.