Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Память поколений — годовщина освобождения Киева от нацистов

Память поколений — годовщина освобождения Киева от нацистов

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:49
День освобождения Киева во Вторую Мировую - история освобождения города
Освобождение Киева. Фото: armyinform.com.ua

Восемьдесят два года назад, 6 ноября 1943 года, советские войска во время Киевской наступательной операции освободили столицу Украины от немецко-фашистских оккупантов, прорвавшись через Днепр в ожесточенных боях. Эта масштабная операция стала ключевым этапом в битве за освобождение Украины.

Как проходило освобождение Киева от нацистов — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

День освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов

Оккупация Киева войсками Гитлера продолжалась 778 дней — с 19 сентября 1941 года до 6 ноября 1943-го. Но несмотря на жестокий режим, национальный дух и стремление украинцев к свободе и независимости не угасали. В городе действовало подполье: патриоты собирали разведданные, проводили диверсии и изготавливали взрывные устройства, продолжая борьбу даже в самые тяжелые времена.

В Киеве отмечают День освобождения от нацистов — как это было - фото 1
Уничтоженные здания во время оккупации Киева. Фото: armyinform.com.ua

За годы оккупации исторический центр Киева фактически был уничтожен. Советское командование применило тактику "выжженной земли" — были заминированы ключевые объекты городской инфраструктуры, мосты через Днепр, административные здания, жилые дома, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Почему победа в битве за Киев была важной

Победа советских войск в боях за Киев имела большое стратегическое значение и повлияла на дальнейший ход войны, однако далась чрезвычайно дорогой ценой — по разным оценкам, тогда погибло до 240 тысяч солдат и офицеров, большинство из которых были украинцами. Эта битва стала одной из самых кровавых во Второй мировой войне.

Операция по освобождению Киева проходила в рамках битвы за Днепр, в которой с обеих сторон участвовали около четырех миллионов военных. Ее искусственно ускорили из-за приближения 7 ноября — дня, когда в СССР отмечали "Великую Октябрьскую социалистическую революцию". Именно это политическое решение привело к неоправданным человеческим потерям, которых можно было избежать.

Как проходило освобождение Киева

1 ноября 1943 года началась решающая битва за Киев — операция, которая стала одним из ключевых этапов освобождения Украины от нацистских оккупантов. Все началось с мощной сорокаминутной артиллерийской подготовки. Чтобы отвлечь внимание врага, советские войска провели демонстрационные действия на Букринском плацдарме, имитируя крупномасштабное наступление. В это время основные силы начали прорывать оборону немцев, нанося сокрушительные удары.

В Киеве отмечают День освобождения от нацистов — как это было - фото 2
Взорванные дома на Крещатике. Фото: localhistory.org.ua

Бои сопровождались применением беспрецедентного количества техники и артиллерии — таких масштабов советская армия не использовала с начала войны. Мощный огневой натиск заставил врага понести значительные потери в живой силе и вооружении.

Первую контратаку войска осуществили из района Пущи-Водицы. Наступление продолжалось непрерывно — бои не стихали даже ночью. 4 ноября советские силы возобновили атаку, и под натиском противник начал отступать. Уже 5 ноября передовые подразделения прорвались к центру Киева.

Ночь с 5 на 6 ноября стала решающей. Кровавые бои шли до рассвета. В четыре часа утра командующий генерал Кирилл Москаленко доложил, что войска полностью освободили город.

Так завершилась 778-дневная оккупация столицы. Операция по освобождению Киева длилась три месяца и стала одной из самых масштабных в ходе Второй мировой войны. В честь героев этой битвы позже была названа станция метро "Героев Днепра".

Напомним, что недавно в Голосеевском районе Киева обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Ее нашли на территории детского сада.

Также стало известно, что российская оккупационная армия начала использовать в войне против Украины оружие, полученное от других оккупантов, немецких, еще семь десятилетий назад.

Киев Вторая мировая война Украина столица нацизм
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации