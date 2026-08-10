План стійкості Києва скоротили до 37 млрд грн — Пантелеєв

Петро Пантелеєв. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Київ переглянув вартість плану забезпечення міста стійкості — із запланованих раніше 67 млрд грн її скоротили до 37 млрд грн. На реалізацію заходів уже залучили понад 20 млрд грн, повідомили у КМДА.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що передбачає план стійкості Києва

Роботи проводять за чотирма основними напрямками: захист критичної інфраструктури, резервне живлення систем водо- та теплопостачання, розвиток когенерації та створення резервних джерел теплопостачання.

Також план передбачає відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Окрему увагу приділяють забезпеченню автономної роботи опорних медичних і соціальних установ у разі виникнення критичних ситуацій.

За словами Пантелеєва, Київ уже акумулював понад 10 млрд грн власних коштів. Приблизно таку ж суму виділила держава.

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Крім того, місто залучило 5 млрд грн кредитного фінансування та продовжує перемовини з міжнародними фінансовими організаціями й державними банками.

Яка готовність робіт

Пантелеєв зазначив, що готовність робіт з інженерно-технічного захисту Києва вже перевищує 60%.

Водночас депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" назвав дещо інші показники. За його словами, загалом план виконаний трохи більш ніж на 20%.

Заходи для забезпечення столиці електроенергією реалізовані приблизно на 40%. Напрямок теплопостачання також виконаний трохи більш ніж на 40%, однак саме його Вітренко назвав найбільш проблемним.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що у Києві від початку повномасштабної війни не закладали окремих коштів на забезпечення щоденного функціонування укриттів. Йдеться, зокрема, про витрати на воду, прибирання, медикаменти, генератори, пальне та інші необхідні для їхньої роботи ресурси.

Новини.LIVE інформували, що на Київщині планують посилити безпеку автозаправних станцій через воєнні загрози. Зокрема, передбачають автоматизоване оповіщення, організацію евакуації під час повітряних тривог та облаштування укриттів поблизу АЗС.