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Головна Київ У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж

У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 22:29
Сутички через вирубку парку на Теремках — у Києві хочуть знести понад 600 дерев
Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва виник конфлікт через вирубку дерев у парковій зоні на Теремках, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві жителі намагаються перешкодити роботам, а між протестувальниками та правоохоронцями вже сталися сутички.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

На Теремках протестують проти вирубки парку

За словами активістів, для реалізації проєкту планують знести понад 600 дерев і близько 70 кущів. Водночас пересадити, за їхніми даними, можливо лише 56 дерев. Мешканці наполягають, що теплотрасу можна прокласти вздовж вулиці Теремківської, не знищуючи значну частину парку.

У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж - фото 1
Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

У Київській міській державній адміністрації пояснюють, що нова тепломережа необхідна як резервне джерело теплопостачання для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 на випадок пошкодження ТЕЦ-5 внаслідок російських атак.

У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж - фото 2
Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

За даними міської влади, без резервної магістралі взимку без тепла можуть залишитися понад 280 будівель, серед яких житлові будинки, школи, дитячі садки та медичні заклади.

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У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж - фото 3
Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE

У КМДА запевняють, що після завершення будівництва територію впорядкують і компенсують втрати новими насадженнями.

У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж - фото 4
Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE

Водночас активісти вимагають оприлюднити проєктну документацію, провести незалежну експертизу та розглянути альтернативний маршрут прокладання теплотраси, який дозволить зберегти парк.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 серпня в Оболонському районі Києва сталося аварійне відключення електроенергії, через що частина споживачів тимчасово залишилася без світла.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що План стійкості Києва наразі виконаний лише на 20%. За його словами, найбільше відставання спостерігається у сфері теплопостачання, яка залишається одним із найпроблемніших напрямків підготовки столиці.

Київ КМДА вирубка лісу
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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