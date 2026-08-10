У Києві укриття утримують за рахунок благодійників і мешканців

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Facebook

У Києві від початку повномасштабного вторгнення не передбачали окремого фінансування саме на утримання укриттів. Йдеться про забезпечення їхньої щоденної роботи — воду, прибирання, медикаменти, генератори, пальне та інші необхідні речі.

Про це депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Укриття забезпечують за позабюджетні кошти

За словами Вітренка, столична влада не має окремої програми, яка б передбачала системне фінансування утримання укриттів.

"Жодної копійки за ці роки активної війни не було виділено на утримання саме укриттів", — заявив депутат.

Він наголосив, що саме по собі будівництво або ремонт укриття не гарантує його готовності до використання.

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"Ми можемо побудувати укриття шаленої якості, але потім що? Потім його треба утримувати, треба забезпечувати водою, треба його прибирати, треба забезпечувати запасами медикаментів", — сказав Вітренко.

Депутат також зазначив, що для таких приміщень існують визначені вимоги, зокрема щодо забезпечення базових потреб людей.

"Є певні вимоги до тієї споруди, яка називається укриттям, навіть найпростішим укриттям. Там мають бути забезпечені мінімальні потреби людини", — пояснив він.

Укриття забезпечують за рахунок благодійників і мешканців

Вітренко стверджує, що через відсутність окремого бюджетного фінансування районні адміністрації часто використовують позабюджетні кошти.

За його словами, йдеться про допомогу благодійних організацій, пожертви та підтримку бізнесу. Водночас частину витрат можуть брати на себе самі мешканці будинків.

"Або люди, які власним коштом, як у нас в ОСББ, забезпечують це укриття водою, ліками, генераторами, бензином і так далі", — розповів Вітренко.

Він додав, що в окремих випадках мешканці самостійно збирають гроші та облаштовують укриття у своїх будинках.

У Києві немає чіткої публічної системи щодо укриттів

Окремо депутат заявив, що у столиці, на його думку, не сформована достатньо чітка політика щодо забезпечення безпеки населення.

За словами Вітренка, не визначені ключові показники ефективності такої політики та не зрозуміло, де мешканці можуть отримати повну інформацію про заплановані роботи з укриттями.

"Скільки, як, коли і де буде ремонтуватися укриттів — залежить. Де ця інформація є публічною?" — сказав депутат.

Він наголосив, що для киян насамперед важливо знати, де розташоване найближче укриття, скільки часу потрібно, щоб до нього дістатися, та наскільки воно готове прийняти людей.

Водночас депутат наголосив, що питання укриттів залишається одним із ключових для безпеки мешканців столиці в умовах повномасштабної війни.

Як писали Новини.LIVE, раніше політолог Андрій Ковальов закликав столичну владу встановлювати у Києві надземні бетонні укриття. За його словами, такі споруди можуть захищати людей від уламків під час російських атак, тому їх варто облаштовувати поблизу місць перебування населення — у дворах, парках, скверах та на площах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Києві досі не використовують близько половини бомбосховищ, збудованих у минулому. Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ зазначав, що після Другої світової війни у столиці облаштували близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів, частину з яких можна відновити та використовувати як укриття для населення.