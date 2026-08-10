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Главная Киев Пантелеев: Киев сократил план устойчивости до 37 млрд грн

Пантелеев: Киев сократил план устойчивости до 37 млрд грн

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 19:16
План обеспечения устойчивости Киева сократили до 37 млрд грн — Пантелеев
Петр Пантелеев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Киев пересмотрел стоимость плана по обеспечению устойчивости города — с ранее запланированных 67 млрд грн сумма была сокращена до 37 млрд грн. На реализацию мероприятий уже выделено более 20 млрд грн, сообщили в КГГА.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Что предусматривает план устойчивости Киева

Работы проводятся по четырем основным направлениям: защита критической инфраструктуры, резервное питание систем водо- и теплоснабжения, развитие когенерации и создание резервных источников теплоснабжения.

Также план предусматривает восстановление объектов, поврежденных в результате российских обстрелов. Особое внимание уделяется обеспечению автономной работы опорных медицинских и социальных учреждений в случае возникновения критических ситуаций.

По словам Пантелеева, Киев уже накопил более 10 млрд грн собственных средств. Примерно такую же сумму выделило государство.

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Кроме того, город привлек 5 млрд грн кредитного финансирования и продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и государственными банками.

Готовность работ

Пантелеев отметил, что готовность работ по инженерно-технической защите Киева уже превышает 60%.

В то же время депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" назвал несколько иные показатели. По его словам, в целом план выполнен чуть более чем на 20%.

Меры по обеспечению столицы электроэнергией реализованы примерно на 40%. Направление теплоснабжения также выполнено чуть более чем на 40%, однако именно его Витренко назвал наиболее проблемным.

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в Киеве с начала полномасштабной войны не закладывали отдельных средств на обеспечение ежедневного функционирования укрытий. Речь идет, в частности, о расходах на воду, уборку, медикаменты, генераторы, топливо и другие необходимые для их работы ресурсы.

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области планируют усилить безопасность автозаправочных станций из-за военных угроз. В частности, предусматривается автоматическое оповещение, организация эвакуации во время воздушных тревог и обустройство укрытий вблизи АЗС.

Киев КГГА план энергостойкости Киева
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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