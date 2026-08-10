Пантелеєв: у Києві можуть встановити модульні укриття

Петро Пантелеєв. Фото: КМДА

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Києві продовжують опрацьовувати можливість встановлення модульних укриттів місткістю 20–50 людей. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, такі споруди можуть бути доцільними передусім біля кінцевих зупинок громадського транспорту та в районах, де поблизу немає метро чи інших доступних укриттів.

Про це він заявив на брифінгу щодо стану виконання Плану стійкості міста Києва та підготовки до зимового періоду, передає Новини.LIVE.

Пантелеєв пояснив, де можуть встановити модульні укриття

Посадовець наголосив, що невеликі модульні споруди не здатні суттєво збільшити захисний простір у великих житлових масивах.

"Базово для укриття населення все ж таки укриття з місткістю 20-50 місць не є можливістю глобально збільшити цей захисний простір, якщо говорити про великий житловий масив", — зазначив Пантелеєєв.

За його словами, такі укриття можуть бути корисними у місцях, де людям потрібно швидко сховатися під час повітряної тривоги, а повноцінного укриття поблизу немає. Серед можливих локацій він назвав, зокрема, Деснянський район, де немає станції метро поруч із частиною територій. Питання фінансування таких споруд наразі не зняли з розгляду. Водночас у КМДА планують визначати місця для їх встановлення лише там, де це справді необхідно.

"Тому це питання ми не зняли з розгляду і опрацьовується можливість виділення коштів на встановлення таких укриттів, але тільки там, де це є доцільним", — сказав заступник голови КМДА.

Пантелеєв також пояснив, що вартість та оснащення модульних укриттів залежатимуть від місця їхнього розташування і призначення. Споруда біля транспортної зупинки може мати простіше обладнання, якщо не передбачається тривале перебування людей уночі. Натомість укриття поблизу житлових районів мають бути пристосовані для перебування людей у будь-який час доби, зокрема обладнані системою обігріву, що збільшить їхню вартість.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київ переглянув вартість Плану забезпечення міста стійкості — її зменшили з 67 до 37 млрд грн. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на реалізацію передбачених заходів уже вдалося залучити понад 20 млрд грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що у столиці немає окремого бюджетного фінансування на щоденне утримання укриттів. За його словами, частину витрат на воду, медикаменти, генератори та пальне покривають благодійники, бізнес і самі мешканці.