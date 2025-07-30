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Головна Київ Паркувальний колапс у Києві — чому місцева влада безсила

Паркувальний колапс у Києві — чому місцева влада безсила

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 23:02
Хаос на дорогах Києва - Андріюк розповів, як вирішити проблему
Паркування авто в Києві. Фото: УНІАН

Проблема із запаркованими дворами, куди не можуть заїхати ані пожежні, ані швидкі, вже давно стала звичним сюжетом для киян. І навіть у випадку надзвичайних ситуацій, як на Троєщині, коли машини рятувальників фізично не можуть дістатися до будинків — ситуація не змінюється.

Про це повідомив автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк в ефірі "Київського часу".

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"Чесно скажу — у нинішньому стані це неможливо врегулювати. І що б зараз не робили в рамках чинних законів і правил — воно не працює. Це все якісь точкові дії. Скільки б Тимур Ткаченко не писав про київську владу, скільки б вона не звітувала — без системних змін нічого не буде", — заявив він.

Він наголосив, що проблема не тільки в місцевому самоврядуванні. Зміни мають відбутися на найвищому рівні — в законодавстві.

І допоки цього не станеться, навіть столиця — найбільше місто країни — залишатиметься у хаосі.

"Неможливо закликати людей: "Поважайте одне одного". Це як під час спеки закликали економити кондиціонери. І що? Все одно відключали світло. Бо кожен думає: я вимкну — інші ж ні", — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Начальник Київської міської військової адміністрації  Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації. Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці.

А в Одесі завершили нову схему руху, яка має вирішити проблему стихійного паркування. Вона включає в себе не тільки зону висадки для таксі та смугу громадського транспорту, але й велодоріжку.

Київ парковка проблеми небезпека столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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