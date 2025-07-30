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Главная Киев Парковочный коллапс в Киеве — почему местные власти бессильны

Парковочный коллапс в Киеве — почему местные власти бессильны

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 23:02
Хаос на дорогах Киева - Андриюк рассказал, как решить проблему
Парковка авто в Киеве. Фото: УНИАН

Проблема с запаркованными дворами, куда не могут заехать ни пожарные, ни скорые, уже давно стала привычным сюжетом для киевлян. И даже в случае чрезвычайных ситуаций, как на Троещине, когда машины спасателей физически не могут добраться до домов — ситуация не меняется.

Об этом сообщил автор YouTube-канала "ЗупиниЛося" Константин Андриюк в эфире "Киевского времени".

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"Честно скажу — в нынешнем состоянии это невозможно урегулировать. И что бы сейчас ни делали в рамках действующих законов и правил — оно не работает. Это все какие-то точечные действия. Сколько бы Тимур Ткаченко не писал о киевской власти, сколько бы она не отчитывалась — без системных изменений ничего не будет", — заявил он.

Он подчеркнул, что проблема не только в местном самоуправлении. Изменения должны произойти на самом высоком уровне — в законодательстве.

И пока этого не произойдет, даже столица — крупнейший город страны — будет оставаться в хаосе.

"Невозможно призывать людей: "Уважайте друг друга". Это как во время жары призывали экономить кондиционеры. И что? Все равно отключали свет. Потому что каждый думает: я выключу — другие же нет", — добавил он.

Напомним, что недавно Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выразил возмущение работой должностных лиц Киевской государственной городской администрации. Конфликт произошел из-за хаотичной парковки авто в столице.

А в Одессе завершили новую схему движения, которая должна решить проблему стихийной парковки. Она включает в себя не только зону высадки для такси и полосу общественного транспорта, но и велодорожку.

Киев парковка проблемы опасность столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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