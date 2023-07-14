Паша "Мерседес" приїхав до суду, де йому оберуть запобіжний захід
Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло прибув до Солом'янського районного суду. Там йому повинні обрати запобіжний захід.
Фото Паши "Мерседеса" біля суду з'явилися у соцмережах.
Митрополит УПЦ МП прибув до суду
У соцмережах пишуть, що митрополит Павло приїхав на мікроавтобусі Mercedes.
Сьогодні, 14 липня, стане відомо, який запобіжний захід обрали для скандального намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, в яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).
Також ми писали, що 30 червня у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.