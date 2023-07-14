Паша "Мерседес" приїхав до суду, де йому оберуть запобіжний захід

Намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло. Фото: Києво-Печерська лавра

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло прибув до Солом'янського районного суду. Там йому повинні обрати запобіжний захід.

Фото Паши "Мерседеса" біля суду з'явилися у соцмережах.

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Митрополит УПЦ МП прибув до суду

У соцмережах пишуть, що митрополит Павло приїхав на мікроавтобусі Mercedes.

Сьогодні, 14 липня, стане відомо, який запобіжний захід обрали для скандального намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі.

Паша "Мерседес" біля суду. Фото: соцмережі

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, в яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Також ми писали, що 30 червня у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Додамо, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.