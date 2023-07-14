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Паша "Мерседес" приехал в суд, где ему выберут меру пресечения

14 июля 2023 15:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Паша "Мерседес" приехал в суд, где ему выберут меру пресечения
Наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел. Фото: Киево-Печерская лавра
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел прибыл в Соломенский районный суд. Там ему должны избрать меру пресечения.

Фото Паши "Мерседеса" у суда появились в соцсетях.

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Митрополит УПЦ МП прибыл в суд

В соцсетях пишут, что митрополит Павел приехал на микроавтобусе Mercedes.

Сегодня, 14 июля, станет известно, какую меру пресечения избрали для скандального наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

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Паша "Мерседес" у суда. Фото: соцсети

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя).

Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

Добавим, 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

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