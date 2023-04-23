Паводок отступает с Киевщины, но радоваться еще рано: ГСЧС рассказала детали

Подтопленный городской парк "Наталка" в Киеве. Фото: УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала официальную информацию о паводках в Киеве. Как отмечают специалисты, наводнения не будет, однако радоваться еще рано.

Об этом написала Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.

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На сегодня, 23 апреля, уровень воды в Днепре у моста "Метро" на 5 см ниже, чем вчера.

"Этот показатель на 5 см меньше, чем вчера. Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы.

Напомним, недавно мы писали советы, как уберечь свою жизнь и здоровье во время наводнения.

А также рассказывали, в каких областях Украины сейчас наблюдается наводнение и когда ситуация стабилизируется.