Печерський суд обирає запобіжний захід співробітникам ДСНС: який термін їм загрожує

Засідання у Печерському суді. Фото: Ми-Україна

У п'ятницю, 4 серпня, у Печерському суді Києва відбувається засідання у справі загибелі керівництва МВС у Броварах. Співробітникам Державної служби надзвичайної ситуації обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

Читайте також:

Засідання суду

"У ці хвилини Печерський райсуд у закритому режимі обирає запобіжний захід п'ятьом працівникам ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у Державному бюро розслідування завершили вивчення деталей авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС. П'ятеро представників ДСНС стали фігурантами справи, їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, що сталася у Броварах. 18 січня 2023 року внаслідок аварії загинуло керівництво МВС.

Зазначається, що посадовці ДСНС, які отримали підозру, порушили правила безпеки польотів вертольота, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.