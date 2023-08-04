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Печерский суд избирает меру пресечения сотрудникам ГСЧС: какой срок им грозит

4 августа 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Печерский суд избирает меру пресечения сотрудникам ГСЧС: какой срок им грозит
Заседание в Печерском суде. Фото: Ми-Україна
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 4 августа, в Печерском суде Киева проходит заседание по делу гибели руководства МВД в Броварах. Сотрудникам Государственной службы чрезвычайной ситуации выбирают меру пресечения.

Об этом сообщает "Ми-Україна".

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"В эти минуты Печерский райсуд в закрытом режиме избирает меру пресечения пяти работникам ГСЧС", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что В Государственном бюро расследования завершили изучение деталей авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД. Пять представителей ГСЧС стали фигурантами дела, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы, произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД. 

Отмечается, что получившие подозрение должностные лица ГСЧС нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

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