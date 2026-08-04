Летом в пригородах Киева может быть на 8 °C прохладнее, чем в столице — исследование ЛУН

Жаркая погода. Фото: УНИАН

Во время летней жары температура поверхности в плотно застроенных районах Киева может достигать 46–47 °C. В то же время в пригородах с большим количеством зеленых зон и водоемов она ниже на 6–8 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование компании ЛУН.

Какие районы Киева самые жаркие

По результатам анализа спутниковых данных, самую высокую температуру поверхности зафиксировали в Дарницком районе — 47 °C. На Подоле и Оболони она достигла 46 °C.

Зато в пригородах показатели значительно ниже. Так, в Новых Петровцах температура поверхности составила 39°C, в Конча-Заспе — 40°C, а в Чайках — 41°C.

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В ЛУН объяснили, что такая разница связана прежде всего с количеством зеленых насаждений, водоемов и плотностью застройки, которые напрямую влияют на нагрев городской среды.

Не только прохладнее, но и дешевле

Исследование также показало разницу в стоимости жилья. Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составляет 1410 долларов, тогда как в Киевской области — 930 долларов, то есть примерно на треть меньше.

По словам директора по маркетингу ЛУН Анны Лаевской, спутниковые данные наглядно демонстрируют, как зеленые зоны и водоемы влияют на комфорт во время летней жары.

"Стоит отойти от сплошного асфальта и бетона к лесу или парку — и температура поверхности может быть ниже на 10–15 градусов. Именно поэтому при выборе жилья важно смотреть не только на квартиру, но и на окружающую среду", — отметила Лаевская.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 августа в Киеве и области прогнозируется жара до +38 °C. По данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается, а синоптики призвали жителей быть осторожными из-за высоких температур.

Также Новини.LIVE писали, что из-за жары в Киеве временно ограничили движение большегрузного транспорта. Запрет действует для грузовиков весом свыше 24 тонн, когда температура воздуха превышает +28 °C, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия.