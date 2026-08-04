У Києві ввели заборону на рух вантажівок через сильну спеку

Вантажівки. Фото ілюстративне: УНІАН

Аби захистити асфальт від деформації у спеку, влада закрила проїзд у Києві для фур із навантаженням на вісь понад сім тонн на період, поки термометри показують від +28 °C. Перечекати несприятливий температурний період кермувальникам пропонують на спеціально відведених стоянках.

Про це попередили у пресслужбі Патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві обмежують рух габаритних вантажівок через сильну спеку

Відтепер, щойно показники термометрів сягатимуть позначки у +28 °C та підніматимуться вище, рух містом для певних категорій транспорту буде заблокований. Такі заходи застосовуються виключно для того, щоб дорожнє покриття не деформувалося під значною вагою і не руйнувалося.

Під дію правил підпадають усі вантажівки, чия фактична маса перевищує 24 тонни. Крім того, обмеження охоплюють транспортні засоби, у яких навантаження на одну вісь становить понад 7 тонн.

На час дії цих заборон водіям фур необхідно зупинятися на майданчиках для тимчасової стоянки. Їх визначили в межах смуг відведення автомобільних доріг, а також безпосередньо біля об'єктів дорожнього сервісу, де можна безпечно перечекати найспекотніші години.

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За прогнозами синоптиків, про що писали Новини.LIVE, у Києві у вівторок, 4 серпня, очікується спекотна погода. Температура повітря прогріється до +37°C, але дощів натомість не буде.

Тим часом на найпопулярніших АЗС Києва станом на ранок 4 серпня практично не змінилися ціни на паливо. Наразі найдорожчим на ринку є дизельне паливо, яке уже подекуди коштує майже 94 гривні за літр.