У Києві посадовицю підозрюють у розтраті 600 тисяч грн

Правоохоронці під час затримання. Ілюстративне фото: "Суспільне"

У Києві посадовиця Голосіївської районної державної адміністрації незаконно розтратила кошти під час закупівлі ноутбуків для навчальних закладів. Відтак, жінка за техніку переплатила 600 тисяч гривень.

Про це інформує Київська міська прокуратура у п'ятницю, 17 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Викриття посадовиці. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві посадовиця завдала бюджету збитків на 600 тисяч

Отже, Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру посадовиці Управління освіти Голосіївської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі ноутбуків для навчальних закладів району.

Встановлено, що посадовиця як секретар тендерного комітету та особа, відповідальна за проведення закупівлі, підготувала документи на закупівлю ноутбуків із завищеною очікуваною вартістю.

Внаслідок цього за результатами тендерної процедури Управління освіти уклало з підприємством договори на закупівлю 163 ноутбуків для навчальних закладів Голосіївського району та сплатило за них понад 3 млн гривень.

Відтак державному бюджету завдано збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення прокуратури/Telegram

Раніше ми інформували, що посадовці Міноборони завдали державі збитків на більш ніж 2 мільярди гривень.

Також ми повідомляли про викриття посадовців Уманської міської ради, які завдали місцевому бюджету збитків на понад 7,3 млн грн.