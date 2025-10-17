Видео
Главная Киев Переплатила за ноутбуки 600 тысяч — в Киеве разоблачили чиновницу

Переплатила за ноутбуки 600 тысяч — в Киеве разоблачили чиновницу

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 15:04
обновлено: 15:04
В Киеве чиновницу подозревают в растрате 600 тысяч грн
Правоохранители во время задержания. Иллюстративное фото: "Суспільне"

В Киеве чиновница Голосеевской районной государственной администрации незаконно растратила средства при закупке ноутбуков для учебных заведений. Следовательно, женщина за технику переплатила 600 тысяч гривен.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура в пятницу, 17 октября.

Разоблачение чиновницы. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве чиновница нанесла бюджету ущерб на 600 тысяч

Итак, Голосеевской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении должностному лицу Управления образования Голосеевской РГА в растрате бюджетных средств при закупке ноутбуков для учебных заведений района.

Установлено, что чиновница как секретарь тендерного комитета и лицо, ответственное за проведение закупки, подготовила документы на закупку ноутбуков с завышенной ожидаемой стоимостью.

В результате по результатам тендерной процедуры Управление образования заключило с предприятием договоры на закупку 163 ноутбуков для учебных заведений Голосеевского района и уплатило за них более 3 млн гривен.

Поэтому государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Київ посадовиця
Скриншот сообщения прокуратуры/Telegram

Ранее мы информировали, что чиновники Минобороны нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривен.

Также мы сообщали о разоблачении должностных лиц Уманского городского совета, которые нанесли местному бюджету ущерб на более чем 7,3 млн грн.

убытки госдолг кража чиновники прокуратура наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
