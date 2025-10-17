В Киеве чиновницу подозревают в растрате 600 тысяч грн

Переплатила за ноутбуки 600 тысяч — в Киеве разоблачили чиновницу
В Киеве чиновница Голосеевской районной государственной администрации незаконно растратила средства при закупке ноутбуков для учебных заведений. Следовательно, женщина за технику переплатила 600 тысяч гривен.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура в пятницу, 17 октября.
В Киеве чиновница нанесла бюджету ущерб на 600 тысяч
Итак, Голосеевской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении должностному лицу Управления образования Голосеевской РГА в растрате бюджетных средств при закупке ноутбуков для учебных заведений района.
Установлено, что чиновница как секретарь тендерного комитета и лицо, ответственное за проведение закупки, подготовила документы на закупку ноутбуков с завышенной ожидаемой стоимостью.
В результате по результатам тендерной процедуры Управление образования заключило с предприятием договоры на закупку 163 ноутбуков для учебных заведений Голосеевского района и уплатило за них более 3 млн гривен.
Поэтому государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч гривен.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
