Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві підрядник ремонтував укриття в школі за завищеною ціною

У Києві підрядник ремонтував укриття в школі за завищеною ціною

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:45
У Києві підозрюють посадовця у розкраданні грошей на ремонті укриття
Підозрюваний у справі. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру чиновнику  управління освіти та гендиректору підприємства. Їх вважають причетними до заволодіння коштами на суму понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури

Реклама
Читайте також:

Чиновник та підрядник організували схему із заволодіння коштами на ремонті укриття в школі 

За версією слідства, між Подільською РДА та підрядною організацією був укладений договір на капітальний ремонт захисної споруди в одному з навчальних закладів району. Роботи оцінили та оплатили за завищеними цінами, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на понад 440 тисяч гривень.

null
Укриття в школі. Фото: Київська міська прокуратура

Дії керівника підрядної фірми кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Посадовцю управління освіти інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також можливого відсторонення чиновника Подільської РДА від чинної посади. 

Нагадаємо, у Києві викрили схему із закупівлі генераторів за завищеними цінами на потреби лікарні. 

Також в КМДА викрили працівницю, яка закупила 200 бодікамер для муніципальної охорони з неякісними характеристиками.

збитки Київ школи гроші прокуратура укриття
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації