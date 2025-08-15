У Києві підозрюють посадовця у розкраданні грошей на ремонті укриття

У Києві підрядник ремонтував укриття в школі за завищеною ціною
Київська міська прокуратура повідомила про підозру чиновнику управління освіти та гендиректору підприємства. Їх вважають причетними до заволодіння коштами на суму понад 400 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Чиновник та підрядник організували схему із заволодіння коштами на ремонті укриття в школі
За версією слідства, між Подільською РДА та підрядною організацією був укладений договір на капітальний ремонт захисної споруди в одному з навчальних закладів району. Роботи оцінили та оплатили за завищеними цінами, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на понад 440 тисяч гривень.
Дії керівника підрядної фірми кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Посадовцю управління освіти інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).
Наразі також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також можливого відсторонення чиновника Подільської РДА від чинної посади.
Нагадаємо, у Києві викрили схему із закупівлі генераторів за завищеними цінами на потреби лікарні.
Також в КМДА викрили працівницю, яка закупила 200 бодікамер для муніципальної охорони з неякісними характеристиками.
Читайте Новини.LIVE!