У Києві підозрюють посадовця у розкраданні грошей на ремонті укриття

Підозрюваний у справі. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру чиновнику управління освіти та гендиректору підприємства. Їх вважають причетними до заволодіння коштами на суму понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Чиновник та підрядник організували схему із заволодіння коштами на ремонті укриття в школі

За версією слідства, між Подільською РДА та підрядною організацією був укладений договір на капітальний ремонт захисної споруди в одному з навчальних закладів району. Роботи оцінили та оплатили за завищеними цінами, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на понад 440 тисяч гривень.

Укриття в школі. Фото: Київська міська прокуратура

Дії керівника підрядної фірми кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Посадовцю управління освіти інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також можливого відсторонення чиновника Подільської РДА від чинної посади.

Нагадаємо, у Києві викрили схему із закупівлі генераторів за завищеними цінами на потреби лікарні.

Також в КМДА викрили працівницю, яка закупила 200 бодікамер для муніципальної охорони з неякісними характеристиками.