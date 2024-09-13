У Києві сталася ДТП за участю карети швидкої

Місце ДТП. Фото: поліція Києва

У п'ятницю, 13 вересня, в Києві на вулиці Луговій сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги. Внаслідок аварії травм зазнали лікарка та фельдшер, які перебували у салоні спецавтомобіля.

Про це повідомило видання Київ24.

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Аварія в Києві 13 вересня

Аварія сталася на перехресті вулиць Лугова та Сім’ї Кульженків, поблизу торгового центру "Караван". За попередніми даними, автомобіль швидкої допомоги перекинувся після зіткнення.

Ймовірною причиною інциденту стало те, що водій автомобіля Ford не пропустив карету швидкої вчасно, що й призвело до аварії. Пацієнт, який перебував у салоні швидкої, не зазнав ушкоджень та був доставлений до медичного закладу.

"Водій автівки марки Ford вирушив на перехресті вулиці на зелене світло. На зустріч їхала карета швидкої допомоги, проте вчасно зупинитися він не встиг", — розповіли медики.

В поліції повідомили, що у зв'язку з аварією на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків, рух транспорту ускладнений.