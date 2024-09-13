В Киеве произошло ДТП с участием кареты скорой

Место ДТП. Фото: полиция Киева

В пятницу, 13 сентября, в Киеве на улице Луговой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии травмы получили врач и фельдшер, которые находились в салоне спецавтомобиля.

Об этом сообщило издание Киев24.

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Авария произошла на перекрестке улиц Луговая и Семьи Кульженко, вблизи торгового центра "Караван". По предварительным данным, автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения.

Вероятной причиной инцидента стало то, что водитель автомобиля Ford не пропустил карету скорой вовремя, что привело к аварии. Пациент, который находился в салоне скорой, не получил повреждений и был доставлен в медицинское учреждение.

"Водитель автомобиля марки Ford отправился на перекрестке улицы на зеленый свет. На встречу ехала карета скорой помощи, однако вовремя остановиться он не успел", — рассказали медики.

В полиции сообщили, что в связи с аварией на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко движение транспорта затруднено.