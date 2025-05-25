Обстріл Київської області 25 травня — 3 людини загинули

Наслідки обстрілу Київської області. Фото: ДСНС України

В ніч проти 25 травня Київська область опинилася під атакою ворожих дронів та ракет. Внаслідок обстрілу три людини загинули, також є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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"Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі. Додаткова інформація встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Крім того, того, в регіоні виявили 10 постраждалих осіб. Серед них діти, жінки та чоловіки.

"У Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Без госпіталізації. Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей. Серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом вже фіксується 10 постраждалих", — поінформував Калашник.

Рятувальники на місці подій у Київській області. Фото: Telegram / Микола Калашник

Начальник КОВА уточнив, що зараз на місцях подій працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

Загалом, наслідки атаки РФ зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах області.

Нагадаємо, що під атакою дронів також опинився Київ. Внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а також постраждали 11 людей.

Крім того, ворог атакував дронами Харків. У місті є пошкодження в декількох районах, також є постраждалі.