Обстрел Киевской области 25 мая - 3 человека погибли

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 25 мая Киевская область оказалась под атакой вражеских дронов и ракет. В результате обстрела три человека погибли, также есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Жертвы и пострадавшие из-за ночной атаки РФ 25 мая

"Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается", — говорится в сообщении.

Кроме того, того, в регионе обнаружили 10 пострадавших лиц. Среди них дети, женщины и мужчины.

"В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. Без госпитализации. Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек. Среди них двое детей. В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе. В общем уже фиксируется 10 пострадавших", — сообщил Калашник.

Спасатели на месте событий в Киевской области. Фото: Telegram / Николай Калашник

Начальник КОВА уточнил, что сейчас на местах событий работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

В общем, последствия атаки РФ зафиксированы в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах области.

Напомним, что под атакой дронов также оказался Киев. В результате атаки в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а также пострадали 11 человек.

Кроме того, враг атаковал дронами Харьков. В городе есть повреждения в нескольких районах, также есть пострадавшие.