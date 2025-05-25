Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев Первые фото последствий атаки РФ по Киевской области

Первые фото последствий атаки РФ по Киевской области

Ua en ru
Дата публикации 25 мая 2025 05:43
Обстрел Киевской области 25 мая - 3 человека погибли
Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 25 мая Киевская область оказалась под атакой вражеских дронов и ракет. В результате обстрела три человека погибли, также есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. 

Реклама
Читайте также:

Жертвы и пострадавшие из-за ночной атаки РФ 25 мая

"Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается", — говорится в сообщении.

Кроме того, того, в регионе обнаружили 10 пострадавших лиц. Среди них дети, женщины и мужчины.

"В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. Без госпитализации. Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек. Среди них двое детей. В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе. В общем уже фиксируется 10 пострадавших", — сообщил Калашник.

Обстріл Київської області 25 травня - 3 людини загинули - фото 1
Спасатели на месте событий в Киевской области. Фото: Telegram / Николай Калашник

Начальник КОВА уточнил, что сейчас на местах событий работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

В общем, последствия атаки РФ зафиксированы в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах области.

Напомним, что под атакой дронов также оказался Киев. В результате атаки в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а также пострадали 11 человек.

Кроме того, враг атаковал дронами Харьков. В городе есть повреждения в нескольких районах, также есть пострадавшие.

смерть Киевская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /