В Киеве 21 ноября выпал первый снег — фоторепортаж Новини.LIVE

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.

Фотограф Новини.LIVE запечатлел первый снег в столице.

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Первый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди гуляют по городу во время снега. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первый снег в Киеве 21 ноября

Сегодня и Киева на протяжении дня облачная погода с дождем и мокрым снегом.

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первый снег в Киеве Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В КМВА и синоптики призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — осторожничать и носить фликеры в темное время суток.

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололеда, почти во всех регионах ожидается сильный ветер.

Кроме того, известно, в каких областях сегодня ждать морозов и опасных погодных условий.