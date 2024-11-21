В Киеве 21 ноября выпал первый снег — фоторепортаж Новини.LIVE

Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.
Фотограф Новини.LIVE запечатлел первый снег в столице.
Первый снег в Киеве 21 ноября
Сегодня и Киева на протяжении дня облачная погода с дождем и мокрым снегом.
В КМВА и синоптики призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — осторожничать и носить фликеры в темное время суток.
Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололеда, почти во всех регионах ожидается сильный ветер.
Кроме того, известно, в каких областях сегодня ждать морозов и опасных погодных условий.
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