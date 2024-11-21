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Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

21 ноября 2024 15:42
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
В Киеве 21 ноября выпал первый снег — фоторепортаж Новини.LIVE
Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.

Фотограф Новини.LIVE запечатлел первый снег в столице.

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Первый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
первый снег в Киеве
Люди гуляют по городу во время снега. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первый снег в Киеве 21 ноября

Сегодня и Киева на протяжении дня облачная погода с дождем и мокрым снегом.

уборка снега в Киеве
Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
снег в Киеве 2024
Первый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
коммунальщики уберут снег в Киеве
Первый снег в Киеве Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
уборка снега в Киеве
Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В КМВА и синоптики призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — осторожничать и носить фликеры в темное время суток.

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Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололеда, почти во всех регионах ожидается сильный ветер.

Кроме того, известно, в каких областях сегодня ждать морозов и опасных погодных условий.

погода Киев снег уборка фоторепортаж

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