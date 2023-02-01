Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: полиция проводит обыски

Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: полиция пришла с обысками к организаторам
Полиция проводит обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах организаторов пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне 31 января после обнародования видео и фото с их участием.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
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Правоохранители начали уголовное производство
Правоохранители отреагировали на публикацию в сети фото и видео с вечеринок, на которых "молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек".
"В настоящее время полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства", — говорится в сообщении.
Обыски проводят оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями.
Подробности скандала
Общественная деятельница, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко 31 января сообщила в Facebook о том, что в Киеве компания молодых людей спаивает девушек, а потом насилуют и снимают это на видео. Кадры насилия они распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.
"Подписчица сбросила аккаунт чуваков, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксанаксом, потом снимают их без сознания, голыми. Есть видео сцен изнасилования руками, и выкладывают это в Instagram и в закрытые группы Telegram", — написала Кравченко.
По ее данным, эти парни, компания 5-7 человек двадцатилетнего возраста, из Ивано-Франковска переехали в Киев. В столице они устраивают "вечеринки", снимают все на видео и называют это "Покажем вам, какие кругом шлюхи".
После волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.
"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает, — имеет голову на плечах, и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.
Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики. Он заверил, что все это — их выбор.
Напомним, ранее в Киеве был задержан мужчина, который, как выяснили следователи, неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Полиция проверяет отчима на предмет сексуального насилия по поводу еще одной падчерицы.