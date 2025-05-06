Спричинив смертельну ДТП під наркотиками — водія засудили на 7 років

Наслідки ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві 24-річний водій під наркотиками спричинив дорожньо-транспортну пригоду та врізався в інше авто. За це суд призначив йому тюремний термін.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Деталі справи

У вересні 2023 року 24-річний водій автомобіля "Mazda-3" рухався з перевищенням швидкості по проїзній частині Одеської площі, на з’їзді з Кільцевої дороги на проспект Академіка Глушкова. Бувши під наркотиками, він втратив контроль та зіткнувся з іншим автомобілем "Kia-Cerato", який зупинився у крайній правій смузі. Його водій знаходився біля машини, поправляючи вантаж.

"В результаті аварії 28-річна пасажирка "Mazda-3" отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження, а 48-річного водія автомобіля "Kia-Cerato" у важкому стані було доставили до лікарні, де невдовзі він помер", — йдеться у повідомленні.

Також з'ясувалося, що окрім наркотичного сп'яніння, хлопець вже був позбавлений права керування транспортними засобами на один рік.

Рішення суду

Суд виніс вирок хлопцю та засудив його до семи років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на десять років.

Нагадаємо, 5 травня на Київщині трапилася смертельна ДТП. Поліція повідомила про підозру водію.

А на Львівщині чоловік дозволив малолітній доньці керувати авто. За це він отримав штраф.