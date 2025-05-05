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Смертельна ДТП на Київщині — поліція повідомила про підозру водію

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Дата публікації: 5 травня 2025 20:16
Смертельна ДТП на Київщини — поліція повідомила про підозру водію
Аварія між Борисполем і Дніпром. Фото: поліція Києва

У понеділок, 5 травня, на автодорозі між Борисполем і Дніпром, поблизу села Стовп’яги, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула людина.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Що відомо про ДТП на Київщині

Як повідомили у поліції Київської області, попереднє розслідування показало, що 27-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Daewoo Lanos. 

Смертельна ДТП на Київщини — поліція повідомила про підозру водію - фото 2
Аварія на Київщині. Фото: поліція Києва

Внаслідок аварії до лікарні з травмами були доставлені пасажир Volkswagen, а також водій та пасажир Daewoo. На жаль, пасажир останнього автомобіля помер у медичному закладі.

Правоохоронці встановили, що водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння — в його крові зафіксували 0,45 проміле алкоголю. Чоловіка було затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Смертельна ДТП на Київщини — поліція повідомила про підозру водію - фото 3
Аварія під Києвом. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка в стані алкогольного сп'яніння їздила на самокаті вулицями.

А на Закарпатті судили чоловіка, який продавав автомобілі, що були завезені в Україну, як допомога для ЗСУ.

ДТП аварія Київська область загиблі загибель
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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