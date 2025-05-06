Причинил смертельное ДТП под наркотиками — водителя осудили на 7 лет

Последствия ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве 24-летний водитель под наркотиками совершил дорожно-транспортное происшествие и врезался в другое авто. За это суд назначил ему тюремный срок.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Детали дела

В сентябре 2023 года 24-летний водитель автомобиля "Mazda-3" двигался с превышением скорости по проезжей части Одесской площади, на съезде с Кольцевой дороги на проспект Академика Глушкова. Будучи под наркотиками, он потерял контроль и столкнулся с другим автомобилем "Kia-Cerato", который остановился в крайней правой полосе. Его водитель находился возле машины, поправляя груз.

"В результате аварии 28-летняя пассажирка "Mazda-3" получила средней тяжести телесные повреждения, а 48-летнего водителя автомобиля "Kia-Cerato" в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он скончался", — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что кроме наркотического опьянения, парень уже был лишен права управления транспортными средствами на один год.

Решение суда

Суд вынес приговор парню и приговорил его к семи годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на десять лет.

Напомним, 5 мая на Киевщине произошло смертельное ДТП. Полиция сообщила о подозрении водителю.

А на Львовщине мужчина разрешил малолетней дочери управлять авто. За это он получил штраф.