Причинил смертельное ДТП под наркотиками — водителя осудили на 7 лет

Пьяный киевлянин совершил смертельное ДТП — как его наказал суд
В Киеве 24-летний водитель под наркотиками совершил дорожно-транспортное происшествие и врезался в другое авто. За это суд назначил ему тюремный срок.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали дела
В сентябре 2023 года 24-летний водитель автомобиля "Mazda-3" двигался с превышением скорости по проезжей части Одесской площади, на съезде с Кольцевой дороги на проспект Академика Глушкова. Будучи под наркотиками, он потерял контроль и столкнулся с другим автомобилем "Kia-Cerato", который остановился в крайней правой полосе. Его водитель находился возле машины, поправляя груз.
"В результате аварии 28-летняя пассажирка "Mazda-3" получила средней тяжести телесные повреждения, а 48-летнего водителя автомобиля "Kia-Cerato" в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он скончался", — говорится в сообщении.
Также выяснилось, что кроме наркотического опьянения, парень уже был лишен права управления транспортными средствами на один год.
Решение суда
Суд вынес приговор парню и приговорил его к семи годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на десять лет.
Напомним, 5 мая на Киевщине произошло смертельное ДТП. Полиция сообщила о подозрении водителю.
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