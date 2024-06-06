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П'ять мільйонів гривень прибутку — у Києві поліція викрила нарколабораторію

6 червня 2024 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліція викрила нарколабораторію, фігуранти якої "заробляли" в Києві
Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київські правоохоронці викрили нарколабораторію з прибутком у 5 мільйонів гривень. Вони вже затримали фігурантів.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 6 червня.

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Правоохоронці затримали фігурантів під час збуту десятикілограмової партії психотропів. 

"Поліцейські встановили, що до злочинної групи входило четверо чоловіків і одна жінка віком від 30 до 56 років, а організував наркобізнес 31-річний киянин. Зловмисники обладнали потужну  нарколабораторію у будинку одного з фігурантів на території Чернігівській області", — йдеться у повідомленні.

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Вилучені наркотики. Фото: t.me/gunpKyiv

Там організатор та ще двоє членів групи виготовляли "Альфа-PVP" та мефедрон. Пошуком клієнтів займався організатор угруповання через власний Telegram-канал. За збут відповідала подружня пара, яка на території Києва здійснювала великі закладки — "мастер-клади". Розрахунок за товар здійснювався криптовалютою. 

Правоохоронці вилучили 11 кг готових до збуту психотропів, лабораторне обладнання та прекурсори. 

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv

Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку — 3 мільйони гривень. 

Слідчі оголосили трьом членам наркоугруповання підозру, залежно від участі у злочинній діяльності, за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Стосовно ще двох фігурантів вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігові правоохоронці викрили лабораторію з виготовлення наркотичних речовин. Організатори незаконної схеми щомісяця заробляли понад 12 млн гривень.

Також під час комендантської години в Чорноморську правоохоронці зупинили 17-річного хлопця, який був під дією наркотиків. Виявилось, що він прямував до знайомої, з якою планував розфасовувати та збувати наркотичні речовини. Обом правопорушникам загрожує позбавлення волі.

Київ
поліція
наркотики
наркоторгівля
підозра

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