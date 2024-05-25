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Розвозили кокаїн у комендантську годину у військовій формі — у Києві затримали наркоторговців

25 травня 2024 13:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Розвозили кокаїн у комендантську годину у військовій формі — у Києві затримали наркоторговців
Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві поліція затримала чотирьох осіб, які під виглядом військовослужбовців займалися розповсюдженням кокаїну під час комендантської години. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у суботу, 25 травня.

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Затримання наркоторговців у Києві

Печерська окружна прокуратура Києва оголосила підозру наркоторговцям за фактом незаконного зберігання та торгівлі наркотиками.

За інформацією слідства, з лютого по травень 2024 року ця група приймала замовлення на кокаїн. У світлу пору доби клієнти могли особисто забирати наркотики, але в нічний час, коли діяла комендантська година, злочинці доставляли кокаїн самі. Вони одягалися у військову форму і, перебуваючи на блокпостах, видавали себе за резервістів, показуючи підроблені документи від військової частини. Вартість одного грама кокаїну становила близько 300 доларів. 

  • Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
    Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
  • Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
    Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
  • Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
    Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені підробки документів. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені підробки документів. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені картки та телефони. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені картки та телефони. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені патрони. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені патрони. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Раніше у Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. 

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
комендантська година
прокуратура
Нацполіція

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