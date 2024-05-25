Розвозили кокаїн у комендантську годину у військовій формі — у Києві затримали наркоторговців
У Києві поліція затримала чотирьох осіб, які під виглядом військовослужбовців займалися розповсюдженням кокаїну під час комендантської години. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у суботу, 25 травня.
Затримання наркоторговців у Києві
Печерська окружна прокуратура Києва оголосила підозру наркоторговцям за фактом незаконного зберігання та торгівлі наркотиками.
За інформацією слідства, з лютого по травень 2024 року ця група приймала замовлення на кокаїн. У світлу пору доби клієнти могли особисто забирати наркотики, але в нічний час, коли діяла комендантська година, злочинці доставляли кокаїн самі. Вони одягалися у військову форму і, перебуваючи на блокпостах, видавали себе за резервістів, показуючи підроблені документи від військової частини. Вартість одного грама кокаїну становила близько 300 доларів.
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Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
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Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
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Затриманий наркоторговець. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені підробки документів. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені картки та телефони. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені патрони. Фото: Київська міська прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура
Раніше у Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад 5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків.
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