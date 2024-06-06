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Пять миллионов гривен прибыли — в Киеве полиция разоблачила нарколабораторию

6 июня 2024 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полиция разоблачила нарколабораторию, фигуранты которой "зарабатывали" в Киеве
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевские правоохранители разоблачили нарколабораторию с прибылью в 5 миллионов гривен. Они уже задержали фигурантов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 6 июня.

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Правоохранители задержали фигурантов во время сбыта десятикилограммовой партии психотропов. 

"Полицейские установили, что в преступную группу входило четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 56 лет, а организовал наркобизнес 31-летний киевлянин. Злоумышленники оборудовали мощную нарколабораторию в доме одного из фигурантов на территории Черниговской области", — говорится в сообщении.

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Изъятые наркотики. Фото: t.me/gunpKyiv

Там организатор и еще двое членов группы изготавливали "Альфа-PVP" и мефедрон. Поиском клиентов занимался организатор группировки через собственный Telegram-канал. За сбыт отвечала супружеская пара, которая на территории Киева осуществляла крупные закладки — "мастер-клады". Расчет за товар осуществлялся криптовалютой. 

Правоохранители изъяли 11 кг готовых к сбыту психотропов, лабораторное оборудование и прекурсоры. 

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Обыск у фигурантов. Фото: t.me/gunpKyiv

Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка — 3 миллиона гривен.

Следователи объявили трем членам наркогруппировки подозрение, в зависимости от участия в преступной деятельности, по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По поводу еще двух фигурантов решается вопрос о вручении им сообщения о подозрении. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Чернигове правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Организаторы незаконной схемы ежемесячно зарабатывали более 12 млн гривен.

Также во время комендантского часа в Черноморске правоохранители остановили 17-летнего парня, который был под действием наркотиков. Оказалось, что он шел к знакомой, с которой планировал расфасовывать и сбывать наркотические вещества. Обоим правонарушителям грозит лишение свободы.

Киев
полиция
наркотики
наркоторговля
подозрение

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