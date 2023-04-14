Под Броварами наводнение затопило село: спасательная служба эвакуировала четырех человек
В Киевской области в результате разлива Десны было подтоплено село в Броварском районе. Спасатели эвакуировали семью из четырех человек.
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Подтопление на левобережье Киевщины
На реке Десна из-за весенних дождей поднялся уровень воды.
В результате было подтоплено село Погребы Зазимской территориальной громады Броварского района Киевской области.
Всего подтоплено более 10 приусадебных участков.
Эвакуация пострадавших
Спасатели ГСЧС эвакуировали четырех человек — двух взрослых и двоих детей.
Люди оказались заблокированы на своем дворе во время ночного разлива Десны.
Напомним, в результате размыва дамбы в Киевской области подтопило временную переправу в поселок Иванков.