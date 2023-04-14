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Под Броварами наводнение затопило село: спасательная служба эвакуировала четырех человек

14 апреля 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Под Броварами наводнение затопило село: спасательная служба эвакуировала четырех человек
Наводнение на Десне в Киевской области. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киевской области в результате разлива Десны было подтоплено село в Броварском районе. Спасатели эвакуировали семью из четырех человек.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

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На реке Десна из-за весенних дождей поднялся уровень воды.

В результате было подтоплено село Погребы Зазимской территориальной громады Броварского района Киевской области.

Всего подтоплено более 10 приусадебных участков.

Подтопление в Киевской области
Подтопление в Киевской области
Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших

Спасатели ГСЧС эвакуировали четырех человек — двух взрослых и двоих детей.

Люди оказались заблокированы на своем дворе во время ночного разлива Десны.

Эвакуация людей из подтопленного подворья
Эвакуация людей из подтопленного подворья
Фото: ГСЧС
В Броварском районе Десна подтопила деревню
В Броварском районе Десна подтопила деревню
Фото: ГСЧС

Напомним, в результате размыва дамбы в Киевской области подтопило временную переправу в поселок Иванков.

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