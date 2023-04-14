Под Броварами наводнение затопило село: спасательная служба эвакуировала четырех человек

Наводнение на Десне в Киевской области. Фото: ГСЧС

В Киевской области в результате разлива Десны было подтоплено село в Броварском районе. Спасатели эвакуировали семью из четырех человек.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Читайте также:

Подтопление на левобережье Киевщины

На реке Десна из-за весенних дождей поднялся уровень воды.

В результате было подтоплено село Погребы Зазимской территориальной громады Броварского района Киевской области.

Всего подтоплено более 10 приусадебных участков.

Подтопление в Киевской области

Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших

Спасатели ГСЧС эвакуировали четырех человек — двух взрослых и двоих детей.

Люди оказались заблокированы на своем дворе во время ночного разлива Десны.

Эвакуация людей из подтопленного подворья

Фото: ГСЧС

В Броварском районе Десна подтопила деревню

Фото: ГСЧС

Напомним, в результате размыва дамбы в Киевской области подтопило временную переправу в поселок Иванков.