Під час атаки міст у Києві підсвітили в жовто-блакитні кольори

Під час атаки міст у Києві підсвітили в жовто-блакитні кольори

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:26
Подільський міст у Києві 21 серпня підсвітили під час атаки — фото
Подільський міст у Києві. Фото: kyiv.comments.ua

Російські війська у ніч проти 21 серпня атакували дронами та ракетами Київ. Під час ворожих обстрілів недобудований Подільський міст підсвітили в жовто-блакитні кольори.

Про це повідомив фотокореспондент Telegraf UA Ян Доброносов у Facebook.



Вночі під час російського ракетного обстрілу та роботи ППО столична влада включила підсвітку на недобудованому Подільському мосту.


Підсвічений Подільський міст під час атаки. Фото: yan.dobronosov
Подільський міст у Києві 21 серпня
Підсвічений Подільський міст під час атаки. Фото: yan.dobronosov

Водночас користувачі у коментарях зазначають, що підсвітка працювала ще вдень, а на інших мостах під час обстрілу її виключили, як і завжди.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російські війська запустили на Україну 614 повітряних цілей. Це була одна з найбільших атак за останній час.

Під ворожими обстрілами опинились багато українських міст. Так, у Мукачеві було знищено складське приміщення, на місці виникла сильна пожежа

А в Львові від атаки загинула одна людина. Також в місті є постраждалі та значні руйнування у десятках будинків. 

Київ обстріли будівництво війна в Україні Подільський міст
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
