Подільський міст у Києві 21 серпня підсвітили під час атаки — фото

Подільський міст у Києві. Фото: kyiv.comments.ua

Російські війська у ніч проти 21 серпня атакували дронами та ракетами Київ. Під час ворожих обстрілів недобудований Подільський міст підсвітили в жовто-блакитні кольори.

Про це повідомив фотокореспондент Telegraf UA Ян Доброносов у Facebook.

Подільський міст підсвітили під час обстрілів Києва

Вночі під час російського ракетного обстрілу та роботи ППО столична влада включила підсвітку на недобудованому Подільському мосту.

Підсвічений Подільський міст під час атаки. Фото: yan.dobronosov

Водночас користувачі у коментарях зазначають, що підсвітка працювала ще вдень, а на інших мостах під час обстрілу її виключили, як і завжди.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російські війська запустили на Україну 614 повітряних цілей. Це була одна з найбільших атак за останній час.

Під ворожими обстрілами опинились багато українських міст. Так, у Мукачеві було знищено складське приміщення, на місці виникла сильна пожежа.

А в Львові від атаки загинула одна людина. Також в місті є постраждалі та значні руйнування у десятках будинків.