Подільський міст у Києві 21 серпня підсвітили під час атаки — фото

Під час атаки міст у Києві підсвітили в жовто-блакитні кольори
Російські війська у ніч проти 21 серпня атакували дронами та ракетами Київ. Під час ворожих обстрілів недобудований Подільський міст підсвітили в жовто-блакитні кольори.
Про це повідомив фотокореспондент Telegraf UA Ян Доброносов у Facebook.
Подільський міст підсвітили під час обстрілів Києва
Вночі під час російського ракетного обстрілу та роботи ППО столична влада включила підсвітку на недобудованому Подільському мосту.
Водночас користувачі у коментарях зазначають, що підсвітка працювала ще вдень, а на інших мостах під час обстрілу її виключили, як і завжди.
Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російські війська запустили на Україну 614 повітряних цілей. Це була одна з найбільших атак за останній час.
Під ворожими обстрілами опинились багато українських міст. Так, у Мукачеві було знищено складське приміщення, на місці виникла сильна пожежа.
А в Львові від атаки загинула одна людина. Також в місті є постраждалі та значні руйнування у десятках будинків.
