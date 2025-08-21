Видео
Главная Киев Во время атаки мост в Киеве подсветили в желто-голубые цвета

Во время атаки мост в Киеве подсветили в желто-голубые цвета

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:26
Подольский мост в Киеве 21 августа подсветили во время атаки — фото
Подольский мост в Киеве. Фото: kyiv.comments.ua

Российские войска в ночь на 21 августа атаковали дронами и ракетами Киев. Во время вражеских обстрелов недостроенный Подольский мост подсветили в желто-голубые цвета.

Об этом сообщил фотокорреспондент Telegraf UA Ян Доброносов в Facebook.

Читайте также:

Подольский мост подсветили во время обстрелов Киева

Ночью во время российского ракетного обстрела и работы ПВО столичные власти включили подсветку на недостроенном Подольском мосту.

Подільський міст підсвітили під час обстрілів Києва
Подсвеченный Подольский мост во время атаки. Фото: yan.dobronosov
Подільський міст у Києві 21 серпня
Подсвеченный Подольский мост во время атаки. Фото: yan.dobronosov

В то же время пользователи в комментариях отмечают, что подсветка работала еще днем, а на других мостах во время обстрела ее выключили, как и всегда.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска запустили на Украину 614 воздушных целей. Это была одна из крупнейших атак за последнее время.

Под вражескими обстрелами оказались многие украинские города. Так, в Мукачево было уничтожено складское помещение, на месте возник сильный пожар.

А во Львове от атаки погиб один человек. Также в городе есть пострадавшие и значительные разрушения в десятках домов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
