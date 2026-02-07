Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Під час атаки РФ один із блоків ЧАЕС відключився від мережі — МАГАТЕ

Під час атаки РФ один із блоків ЧАЕС відключився від мережі — МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:50
Один із блоків ЧАЕС відключився від мережі внаслідок атаки РФ
Чорнобильська АЕС. Ілюстратифне фото: Вечірній Київ

Під час чергової атаки Росії на Україну один із блоків Чорнобильської атомної електростанції від'єднався від мережі через коливання напруги. Відтак, Чорнобильська АЕС близько години працювала на генераторах.

Про це інформує пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чорнобильська АЕС працювала на генераторах через атаку РФ

Під час чергової атаки з боку Російської Федерації один з енергоблоків атомної електростанції був змушений автоматично відключитися від енергомережі через небезпечні коливання напруги. Чорнобильська атомна електростанція протягом приблизно однієї години працювала виключно на резервних дизельних генераторах.

Інші блоки на інших АЕС також були змушені зменшити потужність. Лінії електропередач, що з'єднують Україну з сусідніми країнами, були відключені, це спричинило каскадне вимкнення електроенергії всередині України.

"Ця остання подія в енергосистемі України є суворим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності, що виникають внаслідок погіршення стану енергосистеми. Необхідні масштабні ремонтні роботи для підвищення надійності енергопостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших подій в енергосистемі.

Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання семи незамінних принципів, щоб забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нещодавно Україна виступила з ініціативою призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.

Раніше ми писали, що 20 січня Чорнобильська АЕС повністю залишилася без зовнішнього електропостачання.

АЕС обстріли Чорнобильська АЕС МАГАТЕ Рафаель Гроссі війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації