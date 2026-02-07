Один із блоків ЧАЕС відключився від мережі внаслідок атаки РФ

Чорнобильська АЕС. Ілюстратифне фото: Вечірній Київ

Під час чергової атаки Росії на Україну один із блоків Чорнобильської атомної електростанції від'єднався від мережі через коливання напруги. Відтак, Чорнобильська АЕС близько години працювала на генераторах.

Про це інформує пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Новини.LIVE.

Чорнобильська АЕС працювала на генераторах через атаку РФ

Під час чергової атаки з боку Російської Федерації один з енергоблоків атомної електростанції був змушений автоматично відключитися від енергомережі через небезпечні коливання напруги. Чорнобильська атомна електростанція протягом приблизно однієї години працювала виключно на резервних дизельних генераторах.

Інші блоки на інших АЕС також були змушені зменшити потужність. Лінії електропередач, що з'єднують Україну з сусідніми країнами, були відключені, це спричинило каскадне вимкнення електроенергії всередині України.

"Ця остання подія в енергосистемі України є суворим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності, що виникають внаслідок погіршення стану енергосистеми. Необхідні масштабні ремонтні роботи для підвищення надійності енергопостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших подій в енергосистемі.

Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання семи незамінних принципів, щоб забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нещодавно Україна виступила з ініціативою призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.

Раніше ми писали, що 20 січня Чорнобильська АЕС повністю залишилася без зовнішнього електропостачання.