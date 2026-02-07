Один из блоков ЧАЭС отключился от сети в результате атаки РФ

Во время атаки РФ один из блоков ЧАЭС отключился от сети — МАГАТЭ
Во время очередной атаки России на Украину один из блоков Чернобыльской атомной электростанции отсоединился от сети из-за колебаний напряжения. Следовательно, Чернобыльская АЭС около часа работала на генераторах.
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Новини.LIVE.
Чернобыльская АЭС работала на генераторах из-за атаки РФ
Во время очередной атаки со стороны Российской Федерации один из энергоблоков атомной электростанции был вынужден автоматически отключиться от энергосети из-за опасных колебаний напряжения. Чернобыльская атомная электростанция в течение примерно одного часа работала исключительно на резервных дизельных генераторах.
Другие блоки на других АЭС также были вынуждены уменьшить мощность. Линии электропередач, соединяющие Украину с соседними странами, были отключены, это повлекло каскадное отключение электроэнергии внутри Украины.
"Это последнее событие в энергосистеме Украины является суровым напоминанием о постоянных рисках для ядерной безопасности и защищенности, возникающих в результате ухудшения состояния энергосистемы. Необходимы масштабные ремонтные работы для повышения надежности энергоснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим событиям в энергосистеме.
Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности, а также к полному соблюдению семи незаменимых принципов, чтобы обеспечить проведение этих необходимых ремонтных работ", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Недавно Украина выступила с инициативой приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ.
Ранее мы писали, что 20 января Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.
