Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Во время атаки РФ один из блоков ЧАЭС отключился от сети — МАГАТЭ

Во время атаки РФ один из блоков ЧАЭС отключился от сети — МАГАТЭ

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:50
Один из блоков ЧАЭС отключился от сети в результате атаки РФ
Чернобыльская АЭС. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Во время очередной атаки России на Украину один из блоков Чернобыльской атомной электростанции отсоединился от сети из-за колебаний напряжения. Следовательно, Чернобыльская АЭС около часа работала на генераторах.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чернобыльская АЭС работала на генераторах из-за атаки РФ

Во время очередной атаки со стороны Российской Федерации один из энергоблоков атомной электростанции был вынужден автоматически отключиться от энергосети из-за опасных колебаний напряжения. Чернобыльская атомная электростанция в течение примерно одного часа работала исключительно на резервных дизельных генераторах.

Другие блоки на других АЭС также были вынуждены уменьшить мощность. Линии электропередач, соединяющие Украину с соседними странами, были отключены, это повлекло каскадное отключение электроэнергии внутри Украины.

"Это последнее событие в энергосистеме Украины является суровым напоминанием о постоянных рисках для ядерной безопасности и защищенности, возникающих в результате ухудшения состояния энергосистемы. Необходимы масштабные ремонтные работы для повышения надежности энергоснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим событиям в энергосистеме.

Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности, а также к полному соблюдению семи незаменимых принципов, чтобы обеспечить проведение этих необходимых ремонтных работ", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Недавно Украина выступила с инициативой приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ.

Ранее мы писали, что 20 января Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.

АЭС обстрелы Чернобыльская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации