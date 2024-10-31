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Во время атаки россияне повредили высоковольтную линию в Киеве

31 октября 2024 15:57
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 31 октября — РФ повредила высоковольтную линию
Энергетики ремонтируют поврежденные электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия 31 октября атаковала Киев ударными дронами. В результате падения "шахеда" была повреждена высоковольтная линия.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК рассказали, что сегодня из-за падения вражеского дрона в столице была повреждена высоковольтная линия.

"Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия нуждается в существенном восстановлении. Энергетики продолжают ее ремонтировать", — говорится в сообщении.

обстрел Киева 31 октября
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков, в результате чего произошел пожар.

Всего за ночь 31 октября россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 43 "шахеда".

Киев обстрелы война в Украине ДТЭК энергосистема авария

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