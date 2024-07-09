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Під час ракетного удару по Києву загинув 10-річний каратист зі своїми мамою й сестрою

9 липня 2024 09:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Під час обстрілу Києва 8 липня загинув 10-річний Максим Симанюк зі своїми мамою й сестрою
Максим Симанюк. Фото: instagram.com/ukf_official
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У понеділок, 8 липня, унаслідок ракетного удару по Києву загинув 10-річний Максим Симанюк. Також російська ракета забрала життя його мами та сестри. Усі троє загинули в себе вдома.

Про це повідомили в Українській Федерації Карате.

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Максим займався карате. Цьогоріч йому могло б виповнитися 11 років, а його сестричці Анастасії — лише дев'ять. Мамі дітей Зоряні було 40 років.

"Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де трененувався Максим Симанюк, та тренеру Володимиру Боєву", — йдеться в повідомленні Української Федерації Карате.

"Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка.  Ненависті недостатньо. Помста буде вічною", — написав у сторіс в Instagram тренер загиблого хлопчика Володимир Боєв.

Під час ракетної атаки на Київ загинув 10-річний каратист Максим Симанюк
Скриншот сторіс Володимира Боєва
Унаслідок ракетного удару по Києву 8 липня загинув 10-річний каратист Максим Симанюк
Скриншот сторіс Володимира Боєва

Нагадаємо, станом на ранок 9 липня відомо, що через ракетний обстріл Києва 8 липня 27 людей загинули, а ще 117 — зазнали поранень. Серед загиблих четверо дітей. Досі триває розбір завалів на трьох локаціях.

Раніше ми повідомляли, що під час російського ракетного удару по дитячій клініці "Охматдит" загинула нефролог Світлана Лук'янчук. Їй було лише 30 років.

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